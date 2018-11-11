Юридически «выборы» в «Л-ДНР» ничтожны, – заявление. Новости

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы решительно осуждает организацию Российской Федерацией 11 ноября 2018 так называемых «внеочередных выборов» на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины. Об этом говорится в заявлении украинских представителей в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, которое сегодня, 11 ноября, на своей странице в Facebook опубликовала представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

В заявлении подчеркивается, что своими действиями «Россия в очередной раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины».

«Одновременно, как сторона и подписант Минских договоренностей Российская Федерация фундаментально нарушила свои обязательства по ним. Российская Федерация в течение 2014-2018 так и не вывела военную технику, своих военных с оккупированных территорий, продолжает спонсировать и поддерживать незаконные вооруженные формирования технически и финансово. Россия заблокировала процесс освобождения политзаключенных Кремля, заложников и поиск пропавших без вести на оккупированных ею территориях. РФ отказывается обсуждать вопрос возвращения под украинский контроль украино- российской части границы, чем все эти годы значительно усложняет работу подгрупп в Минске», – говорится в заявлении.

Также в нем подчеркивается, что «игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций по нелегитимного характера указанных псевдовыборы и непризнания их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы – это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе».

«В этой связи, украинская часть Трехсторонней контактной группы подчеркивает, что результаты этих псевдовыборов юридически ничтожны, не создают никаких правовых последствий и поэтому не признаются Украиной и миром. Мы подчеркиваем, что все причастные к организации незаконных выборов должны нести ответственность. Мы призываем украинцев в оккупации не участвовать в псевдовыборах, игнорировать их. Хотели бы также подчеркнуть, что единственными легитимными выборами могут быть те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ. Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых «внеочередных выборов» для дальнейшей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.

И подчеркивается, что со своей стороны Украина «и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей».

Также представители Украины в ТКГ потребовали немедленного внеочередного созыва ТКГ и обратились к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с «требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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