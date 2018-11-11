ЦИрК: В «ДНР» и «ЛНР» смеются над данными о явке на «выборах». Новости

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса смеются над данными о явке на «выборах», проходящих сегодня, 11 ноября, которые озвучивают «ЦИК ДНР» и «ЦИК ЛНР».

Своими мнениями они делятся в соцсетях:

Кот: «18% от чего? 2013 или 2018 года? Профанация»;

Ева: «А сколько людей выехало с ДНР за эти годы. Поэтому непонятно, от какой цифры они считают»;

Зураб: «Кстати, сам не задумывался даже. Наверное, по прописанным? Как списки избирателей составляют?»;

Oniks: «Они не считают! Они рисуют, что прикажет пыня»;

Талисман: «Простая математика. Средний микрорайон Донецка – 5000 человек. Явка 43% .Это на участок должно было сходить 2150 человек. Плюс-минус. До 12:00. Вы еханулись?? Та там бы очереди были как за бесплатным сыром. За кого вы держите народ??»;

Нochudomoy: «Считают с потолка кремля!!!»

БыльБылева: «Набрасываем до 123%! "ЦИК ДНР: По состоянию на 12:00 явка избирателей на участки для голосования составляет 40,3%."»;

Дон Румата: «Да, да. 146%».

Пользователи напоминают, что до событий 2014 года на сбор данных о явке избирателей уходило до 2 часов. Данные на 10:00 «ЦИК ДНР» опубликовала в 10:30, а «ЦИК ЛНР» в 10:03.

ЛНР (Колывано-Бджолария): «Да ты еще пиздажди, еще не вечер! Вот меня интересует, как они за 3 минуты определили явку, при этом ее надо передать в Луганск со всех участков и обработать и написать новость, которая появилась в 10:03 на официальном сайте ЛИЦ. В ЛНР нет никакой автоматной системы выборы»;

Renegadeof1979: «Им следовало написать ЦИрК ЛНР».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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