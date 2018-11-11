Ситуация в пунктах пропуска днем 11 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск:

Администратор: 11:14. Горловка. По состоянию на 11:15 (местное время) на блок посту 10 автомобилей, 3 автобуса, до 70 человек пешей очереди»;

Сархан: «11:37. Практически нет. Машин 8 стоит».

КПВВ «Марьинка:

Ирена: «11:16. В Донецк оба б/поста за 50 минут, машина, без льготы»;

Администратор: «12:29. Каргил в сторону Украины 15 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алексей: «11:18. Пусто в обе стороны: и Еленовка, и Новотроицкое»;

Администратор: «12:38. Еленовка на 13:00 (местное время) на проверку сразу в обе стороны, пеших также мало»;

Елена: «13:20. Еленовка, Новотроицкое пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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