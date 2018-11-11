Ситуация в пунктах пропуска днем 11 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 11 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск:
- Администратор: 11:14. Горловка. По состоянию на 11:15 (местное время) на блок посту 10 автомобилей, 3 автобуса, до 70 человек пешей очереди»;
- Сархан: «11:37. Практически нет. Машин 8 стоит».
КПВВ «Марьинка:
- Ирена: «11:16. В Донецк оба б/поста за 50 минут, машина, без льготы»;
- Администратор: «12:29. Каргил в сторону Украины 15 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Алексей: «11:18. Пусто в обе стороны: и Еленовка, и Новотроицкое»;
- Администратор: «12:38. Еленовка на 13:00 (местное время) на проверку сразу в обе стороны, пеших также мало»;
- Елена: «13:20. Еленовка, Новотроицкое пусто в обе стороны».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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