ЦПАУ в Мариуполе: Картину портят «напряженка» с паспортами и невозможность оформить субсидию. Новости

Чуть более двух лет назад, 31 августа 2018 года, в Мариуполе открылся Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). За это время в столице Приазовья появился Департамента админуслуг, включающий в себя три локации: помимо сводной структуры, расположенной в Центральном районе на проспекте Мира (самой многочисленной по количеству работающих сотрудников и по числу предоставляемых услуг), одна локация расположена в ТРЦ «Порт-Сити» и еще одна – в райадминистрации Левобережного района. На сегодняшний день в Департаменте админуслуг Мариуполя задействовано 96 сотрудников, а количество предоставляемых услуг достигло 242.

Количество услуг и обращений – по возрастающей

Как пояснила корреспонденту «Донецких новостей» директор Департамента админуслуг Елена Парамонова, пропускная способность ЦПАУ в Центральном районе в настоящее время составляет более 600 человек в день. Всего за весь период работы учреждения для получения административных услуг и консультаций зафиксировано 335 558 обращений, с 1 января 2018 года – 124 602 обращения.

Основные услуги, предоставляемые Центром, – решение земельных вопросов, вопросов квартирного учета, регистрация субъектов хозяйствования, ряд услуг по социальным вопросам, по разрешительным документам, регистрация права собственности, разрешение на землеотвод, строительство, размещение рекламы. «В топе» – вопросы оформления ID-карт (новая форма паспорта гражданина Украины) и загранпаспортов, а также регистрация места жительства.

Услуги регистрации места жительства (по старому – прописки) предоставляются в помещении ЦПАУ, но не администраторами Центра, а работниками отдела регистрации места жительства физических лиц, который является структурным подразделением Департамента административных услуг. Отдел, расположенный в центральном ЦПАУ, обслуживает по этим вопросам три района города – Центральный, Кальмиусский и Приморский. Жители Левого берега могут получить данные услуги в Левобережнем отделе регистрации места жительства, который расположен в здании Левобережней райадминистрации.

«Для оформления паспортов у нас приобретено дорогостоящее оборудование. Для того чтобы люди не ожидали в очередях, чтобы было комфортно работать персоналу, и комфортно гражданам получать услуги, у нас есть предварительная запись», – отметила руководитель Департамента.

С мая 2018 года Центр предоставления административных услуг внедрил возможность записи на оформление паспорта гражданина Украины через интернет. Через электронный портал государственных услуг iGov.org.ua можно предварительно записаться на административные услуги «Оформление и выдача паспорта гражданина Украины (ID-карты) по достижении 14-летнего возраста» и «Обмен паспорта гражданина (ID-карты) в случае изменения (перемены) фамилии, имени или отчества».

На все остальные услуги, оказываемые Центром, предварительной записи нет, они предоставляются в порядке обращения: человек может либо самостоятельно взять талончик в терминале, либо регистрируется у сотрудника рецепции. «Если людей много в очереди, то сотрудник рецепции информирует посетителя о том, что большая очередь. В зависимости от критичности вопроса человек или обращается в следующий раз, или соглашается подождать 40-45 минут», – пояснила Елена Парамонова, добавив, что большие очереди в Центре бывают редко, поскольку сотрудники «работают быстро».

Также для снижения загруженности Центра и экономии времени граждан желающие могут воспользоваться оформлением документов, используя интернет-сервис.

Данная возможность предоставляется ЦПАУ через электронный портал государственных услуг https://igov.org.ua. Заказать справку онлайн можно при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID.

Кроме прочего, в Центре ведут прием специалисты профильных отделов и департаментов городского совета.

Переселенцу: все вопросы решаемы

В ЦПАУ отмечают, что вычленить из общего потока обратившихся именно переселенцев невозможно. «Мы не ставим галочки – является переселенцем или нет обратившийся к нам человек», – говорят сотрудники Центра.

ВПЛ прилагают соответствующую справку к перечню документов лишь в том случае, если она требуется для получения определенных услуг – постановки на квартирный учет, получение статуса многодетной семьи, регистрация предпринимательства.

Определенные трудности у переселенцев возникают при оформлении паспортов, поскольку им, в отличие от граждан, имеющих в паспорте прописку на территории, подконтрольной украинской власти, необходимо предъявлять дополнительные документы.

«У переселенцев данные миграционной службы касательно прописки, касательно выдачи паспорта остались на неподконтрольной территории. Если у данных граждан есть какой-то недостаток пакета документов, миграционная служба требует дополнительно пройти определенные процедурные действия по идентификации личности данного гражданина. Никаких особых проблем не возникает, если у них уже есть оформленный загранпаспорт, то есть данные внесены в единый демографический реестр, или если у них есть дополнительно, к примеру, Пенсионное удостоверение, где есть фотография, удостоверяющая личность. Если у человека нет ничего кроме обыкновенного украинского паспорта, дополнительно можно взять справку из реестра избирателей, которая также будет подтверждать, что данный гражданин является избирателем Украины. В реестре избирателей есть абсолютно все граждане Украины, если они старше 18 лет. Справка выдается в течение дня без всяких проблем», – отметила Парамонова.

Руководитель Департамента админуслуг подчеркнула, что миграционной службой расписаны все необходимые процедуры о том, как поступать переселенцу при отсутствии какого-то пакета документов. «Все вопросы решаемы», – сказала Елена Юрьевна.

С паспортами ситуация напряженная …

Как объяснили в Центре, в связи с большим количеством желающих оформить биометрические документы, очередь на их получение заполнена до конца этого года. Прием новых заявок на следующий год пока не ведется.

«На загранпаспорта до декабря вся очередь расписана как в Центре, так и в подразделении, расположенном в "Порт-Сити". Сейчас в Департаменте находится 9 станций по оформлению как загранпаспортов, так и ID-карт по четырем районам», – рассказала Елена Парамонова, при этом подчеркнув, что внутренние паспорта выдаются заявителям в течение двух-трех недель.

«Люди записались в очередь на оформление загранпаспорта не только в ЦПАУ, но и в подразделениях Государственной миграционной службы. Чтобы не простаивало оборудование, наш специалист периодически просматривает записи очереди и выясняет актуальность выдачи загранпаспорта для обратившегося. Если выявляется человек, получивший паспорт в другом месте, высвобождается окно в очереди Центра. Тогда в определенные дни мы этот список отдаем на рецепцию и записываем обратившихся для получения загранпаспорта», – пояснила руководитель Департамента.

При этом Елена Парамонова отметила, что оформить загранпаспорт граждане могут не только в ЦПАУ но и в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы, где прием ведется как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

…и отсутствует оформление субсидии

До недавнего времени в ЦПАУ можно было сдать документы на оформление субсидии. Однако в данный момент Центр такой услуги не предоставляет.

Как поделилась с «Донецкими новостями» мариупольчанка Валентина Арабаджи, она неприятно удивлена данным новшеством. «Год назад я сдавала документы на оформление субсидии здесь, в ЦПАУ. С тех пор у меня обстоятельства несколько раз менялись, и сейчас мне вновь надо сдать пакет документов для получения жилищной субсидии. Но мне сказали, что теперь эти документы здесь не принимают и надо идти в Управление соцзащиты. А там – ужасные очереди. Я и дочка работаем, стоять в очередях некогда, надо отпрашиваться с работы. Отопительный сезон уже начался, так что не известно, когда мы сможем получить субсидию. Непонятно почему данная услуга, самая востребованная в настоящий момент, в ЦПАУ не оказывается», – сказала женщина.

«В связи с реформированием структуры Департамента социальной защиты населения, в прошлом году ЦПАУ принимал документы на первичное оформление субсидий, решение о приеме документов было принято для удобства граждан, несмотря на то, что в перечне услуг, принимаемых ЦПАУ, услуга по оформлению субсидии отсутствует. На сегодняшний момент ДСЗН создало четыре территориальных отдела, которые в состоянии охватить прием все желающих. Кроме того, законодательство по оформлению субсидий очень ужесточилось. Идет проверка декларации, проверка предоставления всех данных. Поэтому более правильно чтобы люди сразу обращались в территориальные отделы ДСЗН, там работают специалисты, которые сразу в момент приема смогут проконсультировать обратившихся, проверить весь пакет документов, что сократит время ожидания назначения субсидии» – прокомментировала данную ситуацию Елена Парамонова.

Марина Литвинова, РПД «Донецкие новости»

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