На обед идут похоже: На «выборы» в «Л-ДНР» заманивают едой и дешевыми продуктами (Фото). Новости

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области «электорат» заманивают на «выборы», которые проходят сегодня, 11 ноября, обещанием дешевых продуктов и бесплатной едой.

Как рассказали «Донецким новостям» жители Новоазовска, у них на «избирательных участках» проголосовавшим дают стакан чая. А жители Горловки говорят, что у них на некоторых «участках» к чаю добавляют пирожок.

Кроме того, «Восточная Правозащитная Группа» опубликовала фото из Перевальска (Луганская обл.), где создались очереди из желающих «проголосовать» и купить недорогую еду.

«Перевальск, проведение так называемых "выборов" в "ЛНР". Участок 224», – сопроводили подписью фото.

В комментариях к нему пользователи пишут:

Luca: «Подруга пише – ідуть на вибори камуфляжні і старі баби...»;

Александр: «На обед идут похоже!».

Пользователь Нochudomoy опубликовала фото очереди за дешевыми овощами на избирательном участке в Донецке:

«Яркая картинка "очереди на выборы". Дешевые овощи стоят за дешевыми овощами», – подписано фото.

В комментариях к фото пишут:

Совковый: «Опять капуста и картошка?! Не наелись походу».

Olshans'ka: «Несчастные».

Дончанин Александр Болотин написал, что он голосовал в ДК им. Куйбышева. «По выходу из зала для голосований человеку дают флаер по которому в холле ДК раз в пол часа разыгрывается лотерея. Я не участвовал. Мне сегодня на работу идти и я и так опаздывал», – написал он, опубликовав фото флаера:

Татьяна: «Выудила пополняшку на 50 руб). Раз пришла голосовать – пустилась во все тяжкие. У нас кто проголосовал, флаер в руки и тяните бумажку».

Также в социальных рассказывают о других «ноу-хау» «избирательного» процесса от «ДНР»:

Лия: «Донецк. По ситуации на нашем микрорайоне. Постояла возле школы минут пять, пока муж в магазине отваривался. Ажиотажа нет, толп людей нет, шариков и прочих атрибутов неудержимого веселья тоже нет. Музыка играет, люди входят и выходят по одному-два»;

Док: «Идешь на выборы, получаешь по 6 кг картошки по 8 руб. В одни руки. Не даром последнее время гуманитарка зачастила»;

Hoґlovchanin: «В Горловке все по шесть рублей»;

AndrejKCd: «На псевдовиборах продають яйця по 35 р. та цукор по 30 руб. Це дешевше, чим на ринку. Там цукор 41-45 руб., яйця 55 руб»;

Ґopлiвka: «Сходила на участок в школе – в комиссии учителя. В списках соседка – уехала в 2014-м. Говорю им это – отметили КАРАНДАШОМ! Выдали талончик на розыгрыш пополняшки и на право купить по 3 кг лука, моркови, 6 кг картофеля, но очередь там огромная – без талона-низзя! »;

Схiд: «В Орловке на избирательных участках дыры – лук, картофель, буряк по 7 фублей (на рынке ок. 18) и пополняют пеникс на 50 фублей! Нарот заволновался!».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ официально заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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