Принудили голосовать: В соцсетях показали, что пишут на «бюллетенях» (Фото). Новости

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса, которых сегодня, 11 ноября, принудили принять участие в «выборах», портят «бюллетени». Фото они публикуют в социальных сетях.

Также они пишут, что на самом деле на «избирательных участках» не так много людей. В основном, все находятся на улице: создают видимость очередей и стоят в очереди за дешевыми продуктами.

Лара: «Только людей практически нет. Кировский район»;

Женя: «А сколько людей пришли по собственному желанию?»;

Doktor: «У меня соседка с кв. 1 умерла, но в списках она присутствует»;

Влад: «Я что-то не помню на референдуме 2014 картошки».

Также они пишут, что это «выборы без выбора» и возмущаются, что в «бюллетенях» нет графы «против всех»:

Александр: «Наивные люди, только потраченное время, все эти бумажки будут в зачет одного кандидата»;

Inside: «7000+ шагов (6 км) пришлось пройти в поисках избирательного участка»;

Александр: «В 135-й тоже ажиотажа с 8 до 11 не наблюдалось. Народ, конечно, тянулся, но не как в прошлые разы»;

Алекс: «Выбор будущего, которого нет»;

Макс: «А букмекеры ставки принимают?»;

Кирилл: «А почему нет графы "против всех"? Боятся?»;

Любовь: «Да, очень странно... Нет против всех... То есть выборы без права выбора...»;

Дед-astronaut: «По свежим данным экзит-поллов, на "выборах" в ОРДИЛО побеждают захарченко и болотов. пушилин и пасечник пока, к сожалению, еще не обрели свою последнюю кафешку. Верим, надеемся, ждем».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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