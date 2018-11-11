В НАТО жестко отреагировали на «выборы в Л-ДНР». Новости

В НАТО назвали «выборы», которые проходят на временно неподконтрольной украинскому правительству части территории Донбасса, угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса, опубликованном на официальном сайте НАТО сегодня, 11 ноября.
«Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта», – говорится в заявлении.
В НАТО отметили, что они не признают «выборы» и полностью поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ».
В Альянсе также призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и выразили поддержку усилиям «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.
Как ранее сообщалось, постпред США в ООН заявил, что запланированные на 11 ноября незаконные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» Россия использует для собственных целей.
Напомним, что 8 стран – членов Европейского Союза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать отправной точкой новой вооруженной агрессии России.
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