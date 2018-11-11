На Луганщине строят дом, в котором переселенцы получат квартиры (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) за средства областного бюджета строится многоэтажный жилой дом, квартиры в котором получат очередники и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом сообщил первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь на своей странице в Facebook.
«Это первый случай за десятки лет, когда область строит жилье. Постоянно контролируем ход выполнения работ. Поэтому уверен: все будет качественно», – написал он.
По информации пресс-службы ЛугОГА, дом расположен в микрорайоне №7. Он рассчитан на 361 человека. Здесь 9 однокомнатных, 53 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и одна пятикомнатная квартира.
Так, с начала строительства проведен демонтаж поврежденных строительных конструкций до уровня 3-го этажа на двух подъездах и до уровня 5-го этажа на одном подъезде. Выполнено устройство наружных ограждающих конструкций здания по укладке плит перекрытия и покрытия.
Полностью выполнен конструктив кровли, монтаж шахт лифта и вентиляционных каналов, установлены входные двери в квартиры, положены внешние сети электроснабжения, утеплен фасад здания, в полном объеме выполнено благоустройство прилегающей территории.
На завершающем этапе – работы по прокладке внутренних сетей электроснабжения и оштукатуривания стен, укладка полов и обустройство внутренней прилегающей территории. К дому прилегает современная детская площадка.
Общая сметная стоимость строительства составляет 75 717,207 тыс. грн.
Напомним, в Северодонецке был введен в эксплуатацию 16-квартирный жилой дом. 5 квартир приобретено переселенцами по государственной программе «Доступное жилье».
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