Тука о ситуации в ОРДЛО: Какие «выборы», такие и «наблюдатели». Новости

Во временно неподконтрольные украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей, где 11 ноября проводятся «выборы», приехали люди из 22-х стран мира, которые называют себя «международными наблюдателями».
Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, «голосование», подготовленное и «идет по сценарию».
«Появились "международные наблюдатели", задача которых – "объективное освещение волеизъявления народа Донбасса". Как отмечают оккупанты, этот мусор они свезли из 22-х стран», написал он.
При этом Тука с сарказмом добавил, что «о качестве этого сброда свидетельствуют их личные данные».
«Один – гражданин Финляндии, который называет себя "главным редактором международного агентства новостей". Точнее – администратор страницы в интернете. Второй – гражданин Германии. Глава объединения Левых сил в муниципалитете Квакенбурга – городка с населением в 12 тысяч человек. Какие "выборы" – такие и "наблюдатели"», – отметил он.
По его словам, следующим шагом НВФ должно стать начало кампании с лозунгами «услышать Донбасс», «это – выбор народа», «мы должны начать переговоры с избранными представителями народа Донбасса».
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.
В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
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