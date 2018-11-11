Для «выборов» в Донецке создано в три раза меньше «комиссий». Новости

Для «выборов» во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке создано втрое меньше «избирательных комиссий». Об этом сегодня, 11 ноября, в социальной сети сообщила первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ.

«О "выборах" в "ДНР": на этот раз в Донецке создано в три раза меньше комиссий, чем было. Раньше был один участок на 1800-2000 избирателей. Сейчас – от 5000 до 8000 избирателей», – написала она.

Кущ подчеркнула, что так создается «массовость» и нужна картинка. «Люди, которые работают в этих комиссиях, рассказывают, что организовать голосование такого количества нереально, просто "нарисуют" нужную цифру, как и на "праймериз". Ну, и очереди избирателей стоят», – отметила она.

Кроме того, Кущ сообщила, что «накануне члены комиссий прошли инструктаж от сотрудников "МГБ". Главное требование – не пускать на участок представителей международных миссий (нормальных, официальных миссий – ООН, МККК). Хотя эти миссии не станут освящать своим присутствием "выборы"».

По ее данным, за пару дней до голосования членам комиссий выдали аванс – по 1 500 рублей (628 грн по курсу местного банка на 11.11.2018).

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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