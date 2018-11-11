На Донбассе на позиции «Коты» обитает Герцог (Фото). Новости

На Донбассе к 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев на позиции, что называется «Коты», прикомандирован кот по кличке Герцог (на фото). Историю животного рассказала волонтер Благотворительного фонда «Вернись живым» («Повернись живим») Елена Максименко на странице организации в Facebook.
«У него позывной Герцог, и хотя он имеет официальную видовую принадлежность "кот", достоинства и самоуважения у него на целую пантеру или две. Его звание официально неизвестно, но ведет он себя не меньше, чем полковник», – рассказала она.
«Герцог не ловит мышей (это не дело для лиц столь благородных!), но нельзя сказать, что он зря ест свой "тушняк". Он отвечает за морально-психологическое обеспечение личного состава, то есть, вдохновляет, как может. А может он немало: под прицелом желтых глазищ хочется немедленно окопаться и занять боевую готовность», – добавила Елена Максименко.
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