Инна Козырь: «Праздник демократии», или «выборы» Пушилина. Новости

Воскресным утром меня разбудила музыка за окном. Сквозь послесонное марево пробивалось сознание.

– Что это? Сегодня праздник? Ах да, сегодня день «выборов». Бессмысленный и беспощадный

Выйдя на улицу, с грустью посмотрела на свою родную школу, в которой расположился «избирательный участок». Гремела музыка.

Эх, да надобно жить красиво,

Эх, да надо нам жить раздольно!

Богатырская наша сила —

Сила духа и сила воли.

– Репертуарчик «классный», – подумала я.

Идти туда я не собиралась, но постояла недалеко и послушала, поглазела на «массовость избирателей».

Такие сердца у шахтеров,

Шахтерский характер такой.

– Издевательство просто. Интересно, шахтерам тоже приказали идти на выборы?

Вспомнилось, как в пятницу нас на работе собрала начальница и ненавязчиво, но очень настойчиво «посоветовала» всем прийти проголосовать. Сказала, что голосовать за «Кого-то» она не призывает, но явиться надо. И до 16:00 отзвониться и доложить об участии. Вот такое свободное волеизьявление.

Бьют свинцовые ливни,

Нам пророчат беду,

Мы на плечи взвалили

И войну, и нужду.

Громыхает гражданская война

От темна до темна…

А дальше – еще лучше. Кто ж так подбирал эти шедевры?

Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.

За Россию и свободу до конца.

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет…

Этого мой обессиленный мозг уже не вынес. Пошла за хлебом. За полчаса, которые я провела недалеко от родной школы, вовнутрь зашло 11 человек. В городе (если отойти от «участков») все было обычно.

На многолюдном рынке подслушала такой диалог. К продавщице колбасы подошел покупатель, видимо, знакомый мужчина.

– Дай мне что-нибудь для бутербродов.

– Вот возьми сервелат ореховый, свежатина. 320 рублей.

–Нет, ты что? Это дорого для меня.

– Ну, а дешевле будет фуфло. Ты проголосовал?

– Сходил. Вот через месяц будем в России. Будут пенсии российские, можно будет и сервелаты покупать.

Мой мозг свернулся в трубочку и приказал мне идти домой. Порцию интеллектуального бреда на сегодня он уже получил. Вечером местный канал сделал моему мозгу небольшую добавку. Оказывается, явка избирателей составила 80,1% населения нашей «супернародной» и «мегадемократической» республики.

В 22:30 за окном загрохотал салют. Вот салют был красивый. В честь победы «демократии», в честь избранно-назначенной головы… А через полчаса начинался комендантский час… Город погрузился в безмолвие, мрак и мертвую тишину.

Инна Козырь, Донецк, для РПД «Донецкие новости»

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