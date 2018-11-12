Инна Козырь: «Праздник демократии», или «выборы» Пушилина. Новости

Воскресным утром меня разбудила музыка за окном. Сквозь послесонное марево пробивалось сознание.
– Что это? Сегодня праздник? Ах да, сегодня день «выборов». Бессмысленный и беспощадный
Выйдя на улицу, с грустью посмотрела на свою родную школу, в которой расположился «избирательный участок». Гремела музыка.
Эх, да надобно жить красиво,
Эх, да надо нам жить раздольно!
Богатырская наша сила —
Сила духа и сила воли.
– Репертуарчик «классный», – подумала я.
Идти туда я не собиралась, но постояла недалеко и послушала, поглазела на «массовость избирателей».
Такие сердца у шахтеров,
Шахтерский характер такой.
– Издевательство просто. Интересно, шахтерам тоже приказали идти на выборы?
Вспомнилось, как в пятницу нас на работе собрала начальница и ненавязчиво, но очень настойчиво «посоветовала» всем прийти проголосовать. Сказала, что голосовать за «Кого-то» она не призывает, но явиться надо. И до 16:00 отзвониться и доложить об участии. Вот такое свободное волеизьявление.
Бьют свинцовые ливни,
Нам пророчат беду,
Мы на плечи взвалили
И войну, и нужду.
Громыхает гражданская война
От темна до темна…
А дальше – еще лучше. Кто ж так подбирал эти шедевры?
Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет…
Этого мой обессиленный мозг уже не вынес. Пошла за хлебом. За полчаса, которые я провела недалеко от родной школы, вовнутрь зашло 11 человек. В городе (если отойти от «участков») все было обычно.
На многолюдном рынке подслушала такой диалог. К продавщице колбасы подошел покупатель, видимо, знакомый мужчина.
– Дай мне что-нибудь для бутербродов.
– Вот возьми сервелат ореховый, свежатина. 320 рублей.
–Нет, ты что? Это дорого для меня.
– Ну, а дешевле будет фуфло. Ты проголосовал?
– Сходил. Вот через месяц будем в России. Будут пенсии российские, можно будет и сервелаты покупать.
Мой мозг свернулся в трубочку и приказал мне идти домой. Порцию интеллектуального бреда на сегодня он уже получил. Вечером местный канал сделал моему мозгу небольшую добавку. Оказывается, явка избирателей составила 80,1% населения нашей «супернародной» и «мегадемократической» республики.
В 22:30 за окном загрохотал салют. Вот салют был красивый. В честь победы «демократии», в честь избранно-назначенной головы… А через полчаса начинался комендантский час… Город погрузился в безмолвие, мрак и мертвую тишину.
Инна Козырь, Донецк, для РПД «Донецкие новости»
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