Вместо выполнения минских соглашений, РФ дотирует коррумпированных «лидеров» Донбасса, – Волкер. Новости

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что вместо выполнения минских соглашений, Россия дотирует коррумпированных «лидеров» Донбасса. Об этом он написал в Twitter.

Волкер отметил, что «народные республики» не имеют места в минских соглашениях и являются нелегитимными инструментами, поддерживаемыми Россией. Они созданы Россией для управления силой украинской территорией, которую она контролирует.

«Вместо выполнения минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных лидеров Донбасса, учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские "выборы" и блокирует дипломатический прогресс», – написал Волкер.

Волкер: Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські «вибори» і блокує дипломатичний прогрес. https://t.co/WGIhKm9Rsp — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Волкер также добавил, что целью США на востоке Украины является помощь людям. Кроме того, США хотят «помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное ей».

Волкер: Мета США на сході України - допомогти людям, за яких Росія твердить що дбає, і допомогти виконати зобов'язання, на які Росія погодилася. Ми хочемо допомогти Росії виконати обіцяне нею. https://t.co/CMTSwUKrG3 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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