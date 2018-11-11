Переплюнули Путина: В «Л-ДНР» рапортуют о высокой явке на «выборах». Новости

Представители «Л-ДНР» по данным на 16:00 заявили о высокой явке на «выборах».

Так, в «ДНР» отрапортовали, что она составила 71,4 процента, а в «ЛНР» – 64% от общего числа «избирателей республики».

При этом результаты голосования на двух крупнейших донецких страницах в одной из соцсетей («Типичный Донецк» с 432 000 подписчиков и «ДОНЕЦК – Online» с более 53 000 подписчиков) говорят о другом:

В комментариях местные жители пишут:

БыльБылева: «На 16:30 – 71.4% уже утина переплюнули с 67,5%. На какой цифре остановятся – 77,7?»;

Мr-n: «Проехался мимо нескольких участков, их, кстати, не много, видел только скучающих ментов»;

Father: «Подтверждаю. Примерно с 12:00 на участок (он перед моими окнами) ни один человек не зашел»;

Нochudomoy: «Донецк 16:27 (киевское время) за ДК Франко появилась толпа. Заходят голосовать партиями. Похоже, карусель заработала».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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