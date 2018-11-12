Есть ли жизнь после «выборов»? Что будет с «ДНР» и «ЛНР» в ближайшем будущем. Новости

Как известно, 11 ноября в «ЛНР» и «ДНР» прошли «выборы» «глав республик». Случившееся вызвало заметный резонанс как в Украине, так и за рубежом.

«Есть признаки, что эти незаконные выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии», – заявил пару недель назад постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Естественно, что сам факт проведения «выборов» в Украине осудили. Более того. До последнего момента украинские политики и чиновники предупреждали организаторов об уголовной ответственности по украинским законам, а жителей неподконтрольных территорий призывали бойкотировать данное мероприятие.

Или выборы, или пенсии?

В самый канун «выборов» с обращением к жителям неконтролируемых Украиной территорий выступил президент Петр Порошенко. «Я призываю граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, не участвовать в незаконных выборах руководителей "Л-ДНР", назначенных на 11 ноября. Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных марионеток. Украина будет принимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым», – заявил он.

Похожий тезис озвучил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. «Конечно, я поступил бы безответственно, если бы призывал людей (в "ДНР" и "ЛНР", – прим.) к активным действиям (против существующих там властей). Это – дело власти, дело государства – не допускать такие прецеденты на своей территории. Но, есть возможность, лучше – не идти на этот фарс и не участвовать в нем», – сказал он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов, напротив, пригрозил уголовной ответственностью за участие в выборах: «Правоохранительные органы выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности. У вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении».

«Наши компетентные органы давно получают информацию из самых различных кабинетов властителей оккупированных территорий Донбасса. В том числе – и списки тех, кто придет "голосовать" получат! Интересно потом будет сопоставить эти списки, например, с реестрами переселенцев. Возможно, участвующих в выборах на неподконтрольной территории пенсионеров, будут лишать украинских пенсий», – в свою очередь заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Кстати, стало известно, что Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях открыло уголовное производство по факту организации «выборов» «главы ДНР» и «депутатов народного совета ДНР» на временно оккупированной территории Донецкой области.

Примечательно, что глава СБУ Василий Грицак еще 9 ноября обнародовал результаты «выборов». «По нашим данным, предварительно, уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой "ДНР" 55% и Пасечника в "ЛНР" -– 63%. Явку должны показать на уровне 70% избирателей», – сообщил он.

В принципе, ничего суперсекретного он не сказал. На самом деле, названные им кандидаты не имеют серьезных оппонентов на «выборах» в своих «республиках», и их победа сомнений почти ни у кого не вызывала. Что же касается обеспечения явки на «участки», то есть масса проверенных временем способов…

Запад «выборы» не признает

На Западе к выборам в «ДНР» и «ЛНР» также отнеслись весьма неодобрительно. Причем – практически единогласно.

«Франция выступает против проведения 11 ноября так называемых "выборов" в "Л-ДНР" и призывает Россию не допустить эскалации напряженности на Донбассе. "Выборы" на Донбассе являются посягательством на суверенитет украинского государства и противоречат обязательствам, принятым в рамках минских соглашений», – заявил несколько дней назад МИД Франции.

«На 11 ноября там какие-то "выборы" запланировали – их нельзя признавать, это усложняет ситуацию. Нужно подготовить достойные, разумные, справедливые выборы с помощью наблюдателей ОБСЕ. В них должны принять участие все внутренние переселенцы, выехавшие из этого региона в другие области Украины. И, конечно, все партии должны принять участие в этих выборах», – заявила неделю назад в Киеве канцлер Германии Ангела Меркель.

Примечательно, что Франция и Германия, наряду с Украиной и Россией являются участниками "нормандского формата" урегулирования ситуации на Донбассе. Таким образом, три из четырех участников этого формата «выборы» осудили и, соответственно, их результаты не признают.

«Евросоюз не признает результаты незаконных "выборов" на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы уважаем все, что идет в русле Минского процесса. Но с точки зрения этого процесса данные "выборы" не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы их не признаем», – заявил накануне дня «голосования» комиссар ЕС по европейской политике соседства Йоханнес Хан.

«Считаю, что проведение этих так называемых "выборов" не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений», – сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Ну и, само собой, наиболее жесткой была реакция США. «США считают неприемлемым организацию "выборов" в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках". С учетом продолжающегося контроля со стороны Российской Федерации над этими территориями, проводимые там "выборы" неприемлемы и грубо противоречат обязательствам России по Минским соглашениям. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой», – сказала представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Выборы» Минску не помеха?

В свою очередь Россия заявила, что данные «выборы» Минским договоренностям совершенно не противоречат. «Выборы на Донбассе не противоречат Минским соглашениям. Это не выборы органов местного самоуправления, прописанных в Минских соглашениях. Это выборы глав и народных советов в республиках Донбасса, необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации», – заявил политический представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

«Скажем так – они не идут вразрез Минским соглашениям, по крайней мере. Там об этом ничего не говорится. Если прочитаете предыдущие пункты, то увидите, что там много всего, что должно было быть сделано украинской стороной, и что не было выполнено. Со стороны Украины говорить о противоречии этих выборов Минским соглашениям не вполне корректно. Потому что та плачевная ситуация с реализацией Минского пакета как раз и спровоцирована нежеланием Киева выполнять эти договоренности», – поддержал его пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, умолчав, что со стороны РФ также не были выполнены «предыдущие пункты».

Примечательно, что он уклонился от прямого ответа на вопрос «признает ли Кремль результаты этих выборов». «Выборы состоятся, потом и будем говорить», – сказал он.

Обращает на себя внимание также, что Россия не прислала своих наблюдателей на «выборы» в «Л-ДНР». «ЦИК участвует в наблюдении за выборами в странах, с избирательными органами которых у ведомства есть двусторонние соглашения о сотрудничестве. В данном случае таких соглашений у ЦИК России нет», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Из всего вышесказанного очевидно, что Россия, оставляя себе широкое поле для маневра, тем не менее намеренно идет на эскалацию противоречий с США, странами ЕС и Украиной вокруг Донбасса. Зачем? Какие бонусы, перекрывающие подобные издержки, она рассчитывает от этого получить? И что в этой связи ждать жителям собственно самого Донбасса?

Опять война?

«Россия, дав старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, которые противоречат букве и духу Минских соглашений, выдала тем самым мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Такие действия России ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву Минских переговоров, невыполнению Минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских», – заявила представитель Украины в рабочей группе Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Это заявление прозвучало в унисон заявлению постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко о «новом цикле вооруженной агрессии».

Так что? Нужно ждать военного обострения на линии разграничения на Донбассе?

Едва ли. В данный момент такое развитие событий не выгодно никому. В Украине все большую популярность приобретает тренд о мирной реинтеграции Донбасса, исключающей военные действия.

«В Хорватии было два примера, как поступать с территориями. Операция "Буря", в ходе которой военным путем была освобождена часть самопровозглашенной "республики" Сербская Краина и возвращена часть хорватских территорий. А та территория, которая была ближе к границе с Сербией, также как у нас сейчас к России, была реинтегрирована мирным путем. Мы две трети территории, которую не контролировали в 2014-2015 годах, вернули военным путем: Славянск, Северодонецк, Краматорск, Мариуполь и так далее. Поэтому теперь у нас должна быть (миротворческая) миссия по хорватскому сценарию из трех компонентов», – заявил пару дней назад министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Трехкомпонентный мирный сценарий предусматривает: введение миротворцев на Донбасс и контроль ими границы с Россией с одновременным выводом вооружения и незаконных военных формирований; контроль безопасности на территории международных полицейских сил и, наконец, введение международной переходной администрации на Донбассе, позволяющей украинской власти взять под административный контроль неконтролируемые ею регионы.

С другой стороны, незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» самостоятельно не в состоянии эффективно наступать на украинские войска, занимая новые территории. Конечно, помочь им в этом могла бы Россия. Однако, в ситуации тотального осуждения «выборов», можно ожидать куда более серьезных (и что важнее, единогласных) мер против нее со стороны западных стран в случае открытой агрессии. Мер, неприемлемых для РФ. Так что, войны, пожалуй, не будет.

Обретение легитимности и реванш?

В связи с «выборами» сразу бросаются в глаза несколько значимых нюансов. «Если мир, "нормандский формат" согласится на эти "выборы", то мы просто легализируем ту власть, которая есть до сегодняшнего дня в так называемых "ЛНР" и "ДНР"», – охарактеризовал ситуацию экс-президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма.

«Все заявления от французов, американцев, немцев о том, что "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" нелегитимные, есть реальная поддержка Украины. Потому что Захарченко и Плотницкий исчезли, а им на смену приходят люди, которые по задумке России не должны быть такими негативными персонажами, должны быть нейтральными. Они должны говорить с иностранцами – это тоже вопрос легитимизации: "А что вы на него имеете? Он же не стрелял в украинских военных". И вдруг появится какой-то украинский политик и скажет: "Вы знаете, я и к Путину вхож, и к представителям оккупационных администраций вхож, я и с иностранцами общаюсь, а давайте я буду мостиком, давайте мы всех помирим". И это будет медленным движением шаг за шагом к изменению общего фона и ситуации в Украине», – сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу. По задумке Кремля, псевдовыборы должны стать основанием для российских агентов влияния в Украине требовать от украинской власти сесть за стол переговоров с избранными якобы свободным волеизъявлением представителями террористических организаций», - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Шаг к признанию республик?

Интересно, что россияне соглашаются с легитимизацией, но видят ситуацию несколько иначе. «В данной ситуации выборы – один из способов давления на Украину со стороны донецких республик, один из способов легитимации этих республик, особенно ввиду будущего возможного признания этих республик как государств со стороны России по образцу Южной Осетии и Абхазии. Выборы в ДНР и ЛНР должны продемонстрировать Киеву, что республики являются состоявшимися государствами, которые намерены сохранить свой статус», – прямо заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Примечательно, что о признании «ДНР» и «ЛНР» со стороны России в таком ключе заговорили впервые. Ранее, этот тезис звучал совершенно иначе. «Хочу предупредить правительство Украины, что если оно попробует снова развязать широкомасштабную войну на территории Донбасса, то после ноябрьских выборов на юго-востоке власти России поступят точно так же, как в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. ДНР и ЛНР будут признаны, поскольку иного выхода здесь не будет», – заявил в конце сентября депутат Государственной думы России Константин Затулин.

То есть была четкая связь между возможной агрессией со стороны Украины и, уже как следствие, признанием «ДНР» и «ЛНР». Сейчас же все существенно изменилось.

«За пять лет Россия вложила в эти территории ("ДНР" и "ЛНР") $10 млрд. И она не уйдет из Донбасса добровольно. Подобная ситуация была в Грузии. В 2008 году, несмотря на то, что Совбез ООН принял решение о территориальной целостности Грузии, в августе того же года Россия в одностороннем порядке признала самопровозглашенные "республики" – Южную Осетию и Абхазию. В Абхазии состоялись такие же "выборы", как сейчас … на территории "ЛНР" и "ДНР", и первым шагом, который совершил "лидер» " самопровозглашенной Абхазии, было заключение расширенного договора с Россией о сотрудничестве и защите границ. Если Киев не поддастся давлению России по вхождению оккупированных территорий Донбасса в политическую, экономическую и финансовую жизнь Украины на условиях Кремля (особый статус, общая амнистия и проведение выборов), то Россия оставляет за собой еще один сценарий – признание этих территорий и фактическое поглощение их Россией», - считает военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«Последние два месяца устами некоторых сенаторов, депутатов Госдумы и политологов, подконтрольных Кремлю, прощупывается общественное мнение относительно признания независимости "ЛНР" и "ДНР". То, каким образом Россия поступит, будет видно в течение недели-двух после того, как пройдут «выборы», – считает председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан.

Точка принятия решения

По сути, эксперты выделяют три возможных направления развития ситуации на Донбассе. Первый – заморозка до момента, когда произойдет приемлемая смена власти в Украине, а затем возврат «ДНР» и «ЛНР» в Украину в качестве состоявшихся «республик» с соответствующими блокирующими правами. Вариант так называемой федерализации.

Второй – существование «ДНР» и «ЛНР» как самостоятельных образований, дружественных России и не дружественных Украине. Такой себе буфер на балансе у России. И третий – фактическое (но не юридическое) вхождение «ДНР» и «ЛНР» в состав России.

Нетрудно заметить, что реальное выполнение Минских соглашений нужно лишь для первого варианта. А с его реализацией, похоже, как раз возникли проблемы. И формальный выход из Минских договоренностей означает переход к двум другим вариантам. А как выходить из них – это уже нюансы. Можно, к примеру, так.

«Киев не соблюдает договоренности о прекращении огня, продвинулся не менее, чем на 15 км вглубь "серой зоны", упорно уклоняется от выполнения своих политических обязательств, пытается маргинализировать механизмы Минской контактной группы и запустить по второму кругу обсуждение уже согласованных вопросов. В этом ему потакают наши западные партнеры, заявляя, что "Л-ДНР нет места в Минских соглашениях" и что "они должны исчезнуть". Вашингтон и Брюссель обещают снять антироссийские санкции после выполнения Минских договоренностей, но Украина не исполняет их. Такая позиция – приглашение Украине продолжать саботировать Минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия. Киев ничего не делает, чтобы выполнить политическую часть Минска, включая положения о выборах, но протестует, когда люди в Донецке собираются заполнить созданный после убийства Захарченко властный вакуум», – заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

Можно как-то иначе. Сути это никак не меняет. Похоже, в России поняли, что не смогут продавить вариант федерализации Украины. А значит, возвращать Донбасс Украине нет никакого резона…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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