Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном по «выборам» в ОРДЛО. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в Париже проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Как сообщается, президент обсуждает с лидерами Германии и Франции ситуацию относительно так называемых «выборов», которые происходят сегодня, 11 ноября 2018 года на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», – говорится в сообщении.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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