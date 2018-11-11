Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном по «выборам» в ОРДЛО. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в Париже проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом сегодня, 11 ноября, на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Как сообщается, президент обсуждает с лидерами Германии и Франции ситуацию относительно так называемых «выборов», которые происходят сегодня, 11 ноября 2018 года на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.
«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», – говорится в сообщении.
Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».
На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».
Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.
В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
- В «Л-ДНР» началось голосование на «выборах»
- «Выборы» в «Л-ДНР»: Порошенко обратился к жителям неподконтрольного Донбасса (Видео)
- В Донецке студентам угрожают и заставляют идти на «выборы»
- Никто не признает: Порошенко о «выборах» в «Л-ДНР»
- Юридически «выборы» в «Л-ДНР» ничтожны, – заявление
- ЦИрК: В «ДНР» и «ЛНР» смеются над данными о явке на «выборах»
- На обед идут похоже: На «выборы» в «Л-ДНР» заманивают едой и дешевыми продуктами (Фото)
- Принудили голосовать: В соцсетях показали, что пишут на «бюллетенях» (Фото)
- Для «выборов» в Донецке создано в три раза меньше «комиссий»
- Тука о ситуации в ОРДЛО: Какие «выборы», такие и «наблюдатели»
- Вместо выполнения минских соглашений, РФ дотирует коррумпированных «лидеров» Донбасса, – Волкер
- Переплюнули Путина: В «Л-ДНР» рапортуют о высокой явке на «выборах»
- В НАТО жестко отреагировали на «выборы в Л-ДНР»
Комментарии