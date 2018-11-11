«Шахтер» обыграл «Ворсклу» (Фото). Новости

Сегодня, 11 ноября, в рамках Премьер-лиги Украины по футболу донецкий «Шахтер» встречался с полтавской «Ворсклой».

Игра проходила в Полтаве на стадионе Ворскла им.Алексея Бутовского.

«Шахтер» открыл счет на 19-й минуте матча. Тайсон дал пас на Нема, который и выполнил удар в дальний угол мимо вышедшего навстречу вратаря полтавчан Богдана Шуста.

На 41-й минуте «Шахтер» уже вел 0:2 – Майкон отправил мяч над стенкой практически без разбега.

На 70-й минуте полтавчанин Вадим Сапай «срубил» вбегавшего в штрафную «горняка» Исмаили – рефери назначил пенальти, которое неудачно реализовал Мораес – пробил в левый угол, но ворота «Ворсклы» не поддались.

К основному времени рефери добавил дополнительные 3 минуты, но счет так и остался 0:2. «Шахтер» одержал выездную победу благодаря точным ударам Нема и Майкона в первом тайме и сохранил 8 очков отрыва от «Динамо» в турнирной таблице.

По материалам пресс-службы ФК «Шахтер»