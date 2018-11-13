Путин думает, а украинец дулю держит: Жебривский о планах Кремля и «Л-ДНР». Новости

Президент России Владимир Путин изменил тактику в отношении Украины и сегодня для него есть две главные вещи – парламентские и президентские выборы, в которые будет вмешиваться Кремль, в том числе манипуляциями с «Л-ДНР». Об этом рассказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Первое – это выборы президента Украины, и Путин будет вмешиваться достаточно существенно. Он вмешивается в выборы в Америке, по всей Европе, поэтому на счет Украины сомнений нет. Понятно, что тут нам нужна будет существенная помощь наших западных партнеров в нивелировании того влияния, которое Путин имеет на президентскую избирательную ситуацию», – сказал он.

По его мнению, если у Кремля не получится реализовать свои планы в ходе выборов президента Украины, президент РФ Владимир Путин будет пытаться взять реванш в период парламентской кампании.

«Он попробует каким-то образом втиснуть этот анклав ("Л-ДНР", – прим. ред.) под своим управлением, чтобы получить 2,5 млн избирателей для его кандидатов для своих потребностей, которые будут исповедовать пророссийскую позицию. Это окно для восстановления юрисдикции Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, но есть и некоторые угрозы», – считает Жебривский.

«Путин думает, а украинец всегда в кармане дулю держит. Из-за этого, если он очень надеется, что на временно оккупированной территории Донетчины и Луганщины его очень любят и уважают, он глубоко ошибается. Его не любят, не уважают, и все больше и больше ненавидят. У Путина есть план действий, а у Украины план действий должен быть свой – строительство успешной Украины, при выборах – конкуренция смыслов, конкуренция идей, а не уничтожение друг друга дотла», – добавил экс-губернатор Донетчины.

Он сообщил, что в «ДНР» остались патриоты Украины, готовые организовать бунт и поддержать освобождение Донбасса украинской армией. Жебривский также заявил, что украинские власти со Дня независимости Украины не заботились о регионах в плане выстраивания единой государственной политики и формировании патриотизма, поэтому стала возможной аннексия Крыма и сепаратизм на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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