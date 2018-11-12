Ржавая мина: Эксперт об урегулировании ситуации с Азовским морем. Новости

В Украине нужно принять политическое решение для урегулирования ситуации в Азовском море, по каким правовым нормам это сделать. Об этом заявил президент общественной организации «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

«Если мы попадаем под зонтик международной Конвенции по морскому праву, выйдя из действующего соглашения [о внутренних водах Украины и РФ в Азовском море], мы приобретаем некоторые позитивные моменты. Внутренние воды будут отсчитываться по формуле именно этой конвенции – это 12 морских миль. Там речь идет исключительно об экономической зоне», – сказал он.

«Ситуация с Азовским морем достаточно острая, но говорить о какой-то войне, думаю, преждевременно, хотя потенциально – это такая ржавая мина, которая может в какой-то момент взорваться. Поэтому нравится нам это или нет, нам нужно принимать политическое решение», – добавил Хандогий.

Эксперт считает, что для Украины более перспективен вариант урегулирования ситуации в Азовском море в рамках международного права, чем в рамках действующего договора о его статусе. Он также назвал важный нюанс в действующем договоре, который Украина может использовать на международном уровне.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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