В России такого не купишь: Блогер показал, что продают в рыболовецких магазинах Луганска (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Луганске продолжают работать два культовых магазина, торгующих товарами для рыбалки. Причем, их ассортимент соответствует украинским магазинам, и есть торговые марки, которые даже в России не найти. Об этом рассказал блогер Александр Демин – уроженец Луганска, который сейчас проживает в российском Волгограде.

Первый магазин, который посетил блогер, – «Уик-энд на рыбалке». «"Уик-энд на рыбалке" – легендарный, можно сказать, культовый магазин города, здесь регулярно устраивались чайные посиделки среди спортсменов. Здесь работал чемпион Украины Константин Трокай, известный украинский спиннингист, который сейчас проживает в Новочеркасске. И многие товары раньше закупались именно через него. Здесь раньше работало еще несколько известных ребят, которые сейчас обосновались в Краснодаре. Это самый известный рыболовный магазин города… Здесь частенько бывали дорогие и редкие товары для истинных ценителей спиннинговой ловли. Со спиннингами здесь тоже всегда было все в порядке», – комментирует блогер.

Он уточняет, что в «Уик-энде на рыбалке» огромный выбор воблеров, есть и редкие модели. «В Луганске всегда имелась возможность купить силиконовые приманки поштучно. В Волгограде такое также бывает, но, как правило, приходится покупать приманки целыми пачками», – говорит о местных особенностях Демин.

Главный конкурент «Уик-энта» – магазин «Клевое место», которым руководит мастер джиговой ловли Руслан Ушаков. «Здесь тоже огромный выбор поштучного силикона, причем, попадаются крайне редкие модели. Огромный выбор крючков и прочих аксессуаров. Хотя все же основной акцент сделан на бюджетную китайскую продукцию. Шнуров для спиннинга тоже огромное разнообразие – от самых бюджетных моделей и до 5 тыс. руб. (2146 грн по местному курсу валют, – прим. ред.)», – говорит Демин.

«Отмечу, что в целом акцент в магазине сделан на украинскую продукцию (товары, которые продаются на подконтрольной территории, – прим. ред.), которую в России найти практически невозможно. Это фирмы, у которых нет представительства в России», – акцентировал блогер.

«По поводу "Уик-энда" согласен – после его продажи, в каком-то смысле, закончилась целая эпоха! Сейчас я стал чаще посещать "Клевое место", в первую очередь, из-за наличия у них интернет-магазина», – добавляет в комментариях луганчанин Тарас.

Во время визита в Луганск у Демина была возможность порыбачить на реке Северский Донец. «Если честно, рыбалка после войны в Луганске стала гораздо хуже. Река Северский Донец является линией разграничения между "ЛНР" и Украиной. Северский Донец делится на две части – безопасную, и ту, что является линией соприкосновения. В этих местах лучше не ловить. Река Лугань, которая протекает непосредственно в самом городе, очень мелкая, рыбы в ней мало. Например, окуня в ней практически не реально поймать, легче всего в ней добыть головня или не крупную щучку», – рассказал блогер.

В этот раз на Северском Донце рыбакам удалось поймать два судака, «килошную» щуку, головля.

«Народ живет, радуется, и на рыбалку ходят – красота», – отмечает в комментариях Олег.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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