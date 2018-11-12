В Мариуполе начался монтаж ледового катка (Фото). Новости

В Мариуполе на площади Свободы начались работу по обустройству ледового катка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в настоящее время установлена холодильная машина, и идет монтирование системы охлаждения. Также проводятся работы по выравниванию площадки, на которую будет нанесено ледовое покрытие.

В управлении молодежи и спорта Мариупольского городского совета сообщили, что на установку и обслуживанию ледовой арены планируется потратить порядка 3 млн грн. Билеты на каток этой зимой, так же как и прошлой, будут платными, но стоимость их будет небольшой, поскольку целью горсовета является не получение прибыли от посещений ледяной арены, а – возможность разнообразить досуг мариупольцев и гостей города.

Открытие ледового катка состоится в первых числах декабря.