Цены на бензин страшные: Блогер показал, как выглядит неподконтрольный Луганск (Фото). Новости

Блогер показал, как в ноябре выглядит неподконтрольный украинской власти Луганск.

Александр Демин – уроженец Луганска, но сейчас проживает в российском Волгограде. При этом мужчина регулярно ездит на малую родину поведать своих родных и друзей. «Обманывать не буду, по украинским законам я пересек границу незаконно, впрочем, как обычно это делаю. Нет желания на авто с российскими номерами пересекать украинскую границу, как по мне, это небезопасно в нынешней ситуации. Про экономию времени я и вовсе молчу», – отмечает Демин, который въехал в «ЛНР» через неконтролируемый Украиной участок границы.

В Луганске он проехал по двум центральным улицам города – ул. Оборонная и ул. Советская, и завершил поездку на ул. Чапаева.

«До войны в Луганске проживало около 600 тыс. чел. Сколько сейчас живет – подсчитать трудно. Этот город очень компактный, уютный… Есть еще пострадавшие от войны дома – что-то восстановили, что-то – нет... Супермаркет "Лелека" сильно пострадал и до сих пор не работает. Но город живет своей жизнью. За городом следят, убирают, летом в центре было очень красиво. Но нельзя сказать, что город процветает. До войны он был, конечно же, получше… Город больше загружен на выходных, из-за Центрального рынка. Сегодня – вторник, и машин не так много… Весной дороги были хуже, сейчас – терпимо», – комментирует блогер.

На его пути находились автосалоны, которые сейчас в большинстве своем не работают. «Сейчас многие автосалоны не работают, например, автосалон Volkswagen. А вот автосалон Renault – удивительно, но в нем стоят "Рено"», – продолжает Демин.

Проезжая автозаправки, на табло АЗС видны цены ГСМ: бензин А 95 – 54,00 руб. (23 грн по местному курсу валют), А 92 – 56,00 руб. (24 грн). «Цены на бензин, конечно, здесь страшные. В Волгограде у нас ценник более гуманный», – акцентирует блогер.

По городу ездят военные машины, билборды увешаны агитацией за кандидатов на прошедших 11 ноября «выборах» «главы ЛНР». «Транспарантов на политическую тему, конечно, в городе очень много», – говорит Демин.

Работает торгово-развлекательный центр «Аврора», ТЦ «Россия», иные магазины. Примечательно, что если в «ДНР» изменили наименования украинских торговых сетей (например, «Фокстрот» стал «Фокс», «Varus» – «Parus»), то в «ЛНР» оставили изначальные наименования – «Фокстрот» так и остался «Фокстротом». Даже в центре города встречаются магазины с наименованиями на украинском языке, например, «Конфіскат», сохранились и украиноязычные вывески уже не работающих на неподконтрольной территории торговых сетей – «Інтертоп» и др.

Блогер отмечает, что культовое место для луганчан – стадион «Авангард». «Сколько я здесь матчей посетил, когда играла луганская "Заря"! И так получилось, что все нынешние успехи клуба проходят вне этого стадиона. Очень жаль», – сетует автор.

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