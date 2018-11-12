Модно и не модно: Жебривский рассказал, в чем Киев виноват перед Донбассом. Новости

Украинские власти со Дня независимости Украины не заботились о регионах в плане выстраивания единой государственной политики и формировании патриотизма, поэтому стала возможной аннексия Крыма и сепаратизм на Донбассе. Об этом заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Сейчас модно обвинять жителей Донетчины и Луганщины, которые не пускали украинские войска для защиты границ. Доля истины в этом есть. Реально не пускали, реально ходили на "референдумы", по некоторым городам явка достаточно высокая была, но это только одна сторона медали», – сказал он.

«Другая сторона медали – на самом деле там украинской власти не было, начиная со Дня независимости Украины. Я – первый глава областной администрации, который разговаривал на украинском языке. Но это не только украинский язык, это дух украинский. Если посмотреть по Крыму – тоже самое», – продолжил Жебривский.

По его словам, в сегодняшних реалиях Украины виноваты политики. «Фактически территории эксплуатировали миф "совка". Если посмотреть на жителей, которые ходили на "референдум", они голосовали не за Россию, они голосовали за Советский Союз. Это подтверждается и социологией – 92% жителей являются патерналистически настроенными, патерналистами*. Это то наследие "совка", которое получила вся Украина. По всей Украине в среднем 72%, на Донетчине – 92%», – сказал он.

«Неутвержденные украинские ценности, неутвержденное само понимание, что такое Украинское государство привели к тому, что там образовался советский анклав. Если посмотреть – в Россию мало кто хочет, а вот вернуть то прошлое, которое, как им кажется, было прекрасным, есть много желающих. И в этой части центральная власть, Киев, виновата перед этими людьми», – добавил экс-губернатор Донетчины.

*Патернализм – это система отношений, где власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и личного. Патернализм отражает узость перспективы, социальное объединение путем принятия единственного кодекса этики, ограничение интересов и форму установленного традиционного опыта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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