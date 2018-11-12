«Аркан» и лишение пенсий: Гримчак заявил, что ситуации доходят «до смешного». Новости

В Курахово (Донецкая обл.) в семье переселенцев пенсионерку лишили пенсии без объяснения причин. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа» рассказала дочь женщины Лидия.

«Я – пенсионерка, и муж – пенсионер. Мы проживаем в Курахово в Донецкой области. Это рядом с Марьинкой. Мама у меня жила в Луганской области. Ей дом разбомбили. В поселке Чернухино она жила. С 2015 года она у меня живет и получала нормально пенсию, а вот в сентябре этого года ее лишили пенсии», – сказала она.

«Мы обратились в пенсионный фонд Курахово. Это Марьинский пенсионный фонд. На что нам ничего вразумительного не могли сказать, пожимают плечами: "Непонятно, почему. Перекрыли миграционные службы". Но мама никуда не иммигрировала, у нее – тазобедренный, она все время у меня находится. Мы – два пенсионера, и теперь на нашей пенсии мама еще», – продолжила Лидия.

По ее словам, пенсионерка написала заявление на восстановление выплат. «Мы написали "на поновлення", никаких результатов, ничего», – сообщила женщина.

Ситуацию прокомментировал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак. «Будем спрашивать. Это пенсионный фонд, и немного не наша компетенция, но будем спрашивать», – сказал он.

«По всякому бывает. Я не верю в "пендели". Я знаю, что бывают ошибки, иногда совпадение фамилий, иногда бывает до смешного – полное совпадение ФИО, которые "засветились" в том, что человек выехал на оккупированную территорию, а получилось так, что человека, который не имел к этому никакого отношения, [лишили выплат]… Все бывает», – добавил Гримчак.

Напомним, в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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