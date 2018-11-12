Правила привилегий просты: Ходаковский высмеял «выборы» в «ДНР». Новости

В «ДНР» на «выборах» избрали новых «марионеток» Кремля, которые будут послушно принимать нужные России решения. Об этом экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский написал на своей странице в соцсетях.

«Поздравляю новый состав народного совета со стабильным рабочим местом и высокой по меркам ДНР заработной платой на ближайшие годы. Правила сохранения этой привилегии просты: внимательно слушать команду на поднятие рук и быстро на нее реагировать», – пишет Ходаковский.

Он также с сарказмом отнесся к стремящимся ко «власти» в «ДНР» общественным организациям: «К следующим выборам Донецкий завод протезирования обещает изготовить узел "рука" – плечо под коммерческим названием "Рабочая часть депутата". Разработка призвана полностью заменить действующий депутатский состав ради экономии бюджетных средств. Руководство предприятия выразило пожелание не менять название общественных движений "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс", чтобы не пришлось переделывать бирки на заранее изготовленных изделиях».

Ходаковский также заявил, что Россия изменила свою политику по отношению к «ДНР» и готовит для «республики» новый имидж с помощью «выборов».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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