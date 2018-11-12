История переселенки из Донецка: Документы с печатью «ДНР» более законны, чем с украинской?. Новости

Переселенка из неподконтрольного украинским властям Донецка Тамара, проживающая сейчас в Буче (Киевская обл.), пыталась получить пенсию умершей свекрови, которая предусмотрена украинским законодательством, после ее погребения в «ДНР». Об этом женщина рассказала в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа».

«В мае 2015 года мы похоронили свекровь в Енакиево. На тот момент мы переехали и жили с мужем в Запорожье, а ее похоронили на территории Енакиево. Когда нам выдали справку "там" о погребении, чтобы мы получили две пенсии на погребение, как это положено по закону [Украины], меня спросили, какую печать ставить – "ДНР" или украинскую. Я сказала, что, конечно же, украинскую. Поставили украинскую печать», – говорит она.

По ее словам, после этого женщина вернулась в Запорожье, где надеялась, что получит две пенсии умершей свекрови, предусмотренные украинским законодательством на погребение.

«Ходила в соцслужбу, но мне отказали, так как это – оккупированная территория. Теперь вышел такой закон – я знаю, что документы о рождении и о смерти признаются [в Украине]. Я обратилась, чтобы получить эти пенсии, у меня приняли эти документы. Хорошие сотрудники в пенсионном фонде в Буче – откликнулись, помогли. Мы долго ждали, пока пенсионное дело будет запрошено. Через 2 месяца меня пригласили, чтобы я получила эти две пенсии. Я пришла получать, и мне сообщили: "Вы знаете, мы не сможем вам это сделать"», – продолжает Тамара.

«В последний момент заметили, что на документе стоит украинская печать. Я говорю: "А что, разве нет закона?", – "Дело в том, что, если бы здесь стояла печать "ДНР", тогда бы было законно, а так как здесь стоит украинская печать – это незаконно, поэтому вам теперь нужно идти в ЗАГС, вам нужно обращаться в суд и т. д.". Меня это поразило, если честно. Разве может быть, чтобы не признавалась украинская печать? Мне объяснили, что тогда это была оккупированная территория, поэтому это незаконно. Как мне теперь поступать?», – поинтересовалась у замминистра МинВОТ переселенка.

Отвечая на ее вопрос, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак сказал следующее: «Вы получили документ, который был заверен печатью органа, который не существовал: и эти печати, и эти документы не признаются на территории Украины, потому что таких организаций, а это, скорее всего, ЗАГС Енакиево, которого юридически в Украине нет. Это юридические коллизии. Все правильно объяснили – только в суд обращаться или в ЗАГС, только таким путем».

Он напомнил, что в Украине ранее не признавали никаких «документов», которые выдаются в «ДНР» и «ЛНР», пока не был принят закон №7163 о реинтеграции Донбасса. «Наши коллеги и союзники, в том числе Совет по правам человека ООН, требовали, чтобы Украина признавала документы о рождении и смерти. Мы создали свой механизм, который позволял признавать рождение и смерть при наличии документа Красного Креста. Но в конце концов наши законодатели приняли решение, что эти документы будут признаваться – неважно: выданы они оккупационной администрацией или еще кем-то. Теперь оказалось, что фактически по закону те документы, которые заверены печатью "ДНР" более законны, чем документы, заверенные органом с украинской печатью, который в 2015 году не существовал», – разъяснил Гримчак.

Как сообщалось ранее, 18 января 2018 года в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области», согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе, 24 февраля закон вступил в силу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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