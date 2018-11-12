О войне в Азовском море говорить преждевременно: Эксперт о решении проблемы. Новости

С одной стороны – Украина далеко от войны с Россией в Азовском море, с другой стороны – в нашей стране уже идет война на Донбассе. Об этом рассказал президент общественной организации «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий, комментируя ситуацию на Азовье.

«Де-факто – Украина уже в состоянии войны. О войне в Азовском море говорить преждевременно. Там есть серьезные проблемы, которые требуют урегулирования в той или иной форме», – сказал он.

По его словам, в правовом поле есть два варианта урегулирования ситуации в Азовском море.

«Первый – продолжать бороться с агрессором в рамках существующего договора о статусе Азовского моря, который был подписан в 2003 году и очерчивает определенные рамки взаимоотношений. Главное – он позиционирует Азовское море как внутреннее море для совместного использования Россией и Украиной», – отмечает Хандогий.

«Либо отказаться от этого договора и перейти на урегулирование ситуации в этом регионе с помощью Конвенции ООН по морскому праву, которая является важным международным правовым инструментом, стороной которого является и Российская Федерация, и Украина», – добавил эксперт.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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