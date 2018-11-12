Долги по пенсиям и особый порядок: Переселенцам не платят без решения Кабмина. Новости

Переселенцам из неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) «заморозили» пенсии, объясняя это отсутствием особого порядка по этим выплатам, который должен принять Кабинет министров Украины. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа» рассказала жительница Киева Светлана.

«Мы уже более 4-х лет в Киеве с мамой, муж находится в Бахмуте. Более-менее мы устроились, но есть свои проблемы. Мы из Горловки», – говорит она.

«Что понимается под понятием "пенсии за прошлые периоды", согласно постановлению Кабмина о восстановлении социальных выплат ВПЛ? Дело в том, что Пенсионный фонд трактует все периоды, которые прошли от момента с заявления до первого начисления как пенсии прошлого периода», – продолжила женщина.

По ее словам, с такой проблемой столкнулся муж женщины, который на неподконтрольную Украине территорию после переезда с 2014 года не выезжал. «У меня муж получил группу инвалидности. Он написал заявление в пенсионный фонд Бахмутского района [Донецкой области]. Инвалидность он получил в феврале. В мае по нему прошла проверка, и комиссия подтвердила, что он действительно ВПЛ», – отмечает Светлана.

«Пенсионный фонд, начиная с мая, по сентябрь не провел ни одной выплаты. Первая выплата у него была только в сентябре. В пенсионном фонде ему ответили, что выплаты, начиная с февраля, его пенсия по инвалидности, по сентябрь относится к пенсиям прошлых периодов, и будет выплачиваться только по особому порядку, который должен быть принят Кабмином», – сообщила она.

Переселенка добавила, что аналогичная ситуация с пенсией у ее мамы в Киеве: «Мы переехали из одного района Киева в другой – из Печерского в Шевченковский. Поменяли квартиру, которую снимали. С момента перевода пенсии прошел месяц, с подачи заявления о переводе в другой район, до первого начисления пенсии. И этот месяц у нее "пропал", не выплачен. Мы обращались письменно и в Киевский пенсионный фонд, и в Бахмутский пенсионный фонд. Все отвечают одинаково – пенсии за прошлые периоды ВПЛ будут выплачиваться только после особого порядка, несмотря на то, что согласно постановлению Кабмина, пенсии и соцвыплаты должны начисляться с даты заявления в случае, если местонахождение ВПЛ подтверждено комиссией и собесом».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак данную ситуацию прокомментировать не смог.

Месяц назад, комментируя подобную ситуацию, заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявлял, что соответствующий порядок правительством «готовится», «пенсия восстанавливается с месяца обращения, а [долги] за предыдущие месяцы будут выплачены отдельно».

Два месяца назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерству социальной политики будет дано поручение разобраться, почему переселенцам не выплачивают долги по пенсиям, что связано с Постановлением Кабмина №335.

По мнению правозащитников, постановление №335* Кабинета министров Украины (КМУ) идет вразрез с решение Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

Юристы рекомендуют людям не полагаться на те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит Пенсионный фонд, а обращаться в суд. 4 сентября Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию ПФУ и признала незаконной практику отказа осуществлять выплаты пенсий переселенцам.

Напомним, 3 мая 2018 года Верховный суд Украины завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 №365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.

**Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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