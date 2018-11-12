«Понаехали тут»: Гримчак объяснил отношение общества к переселенцам из Донбасса. Новости

Переселенец из Донбасса Константин, проживающий сейчас в Киеве, заявил, что большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине не регистрируются и не просят от государства поддержки, обеспечивая себя самостоятельно, но хотели бы нормального к себе отношения со стороны общества. Об этом мужчина сказал в эфире телеканала «112 Украина» в программе «Голос народа».
«Вопрос к господину Гримчаку: он говорит о том, что вынужденные переселенцы, которые проживают на подконтрольной Украине территории, полностью обеспечены. По факту этого нет. Согласно его слов, есть люди, которые зарегистрированы. Я больше, чем уверен, что 80% людей – незарегистрированные, и не просят никаких дотаций», – сказал он.
«Они просто просят обычного хорошего взаимоотношения к нам, как к переселенцам, какого-то лояльного отношения. Я не говорю о денежном отношении. Но мы люди "оттуда", которые поддерживают Украину, по факту поддерживаем Украину», – добавил Константин.
Его реплику заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак прокомментировал так: «Я ж не сказал, что все вопросы решены. Но вы сами сказали, что 80% незарегистрированные. Все мое окружение, и даже я – не имеем статуса ВПЛ. Я его просто отказался получать».
«Имея 1,5 млн зарегистрированных ВПЛ, а я думаю, их еще вдвое больше незарегистрированных, мы не имеем на сегодняшний день социальной проблемы для всей Украины. Я же не говорю, что все вопросы решены, их может быть вообще невозможно решить», – продолжил Гримчак.
По его словам, предприниматели из любых регионов, не только из Донецкой и Луганской областей, открывая где-то бизнес, стараются принимать на работу «своих», а потом уже местных жителей и других.
«У нас другая проблема. Частично проблема в том, что ВПЛ иногда не воспринимаются местным населением, как перспективные люди, открывающие будущее, а воспринимаются, как "понаехали тут". В Киеве я с этим часто сталкивался и до этого. Такое отношение», – отметил замминистра МинВОТ.
«Это ревность, потому что люди, которые приехали, например, из того же Хмельницкого, иногда в Киеве добиваются большего, чем те люди, которые здесь родились и имели, казалось бы, больше возможностей. Это жизнь. А отношение к тебе будет в зависимости… А "мы за Украину" – это даже не должно быть вопросом», – добавил он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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