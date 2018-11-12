Исторически, но не юридически: Эксперт назвал важный нюанс в статусе Азовского моря. Новости

Для Украины более перспективен вариант урегулирования ситуации в Азовском море в рамках международного права, чем в рамках действующего договора о его статусе. Об этом рассказал президент Общественной организации «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

«Этот договор был подписан, если не сказать в спешке, то в определенной степени под давлением форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после попытки аннексии Тузлы. Это соглашение четко фиксирует Азовское море как внутренние воды РФ и Украины», – напомнил он.

«Очень важный элемент, на который мало кто обращает внимание: в статье 2 этого договора говорится о том, что исторически это море является внутренним морем России и Украины, но не юридически. Это очень важная констатация, которая на мой взгляд, дает основание ставить вопрос: исторически – это все эмоции, а юридически? А юридически, если читать дословно это соглашение, не установлен», – подчеркнул Хандогий.

Эксперт уверен, что для Украины перспективнее отказаться от этого договора и перейти на урегулирование ситуации в Азовском море с помощью Конвенции ООН по морскому праву. «Это пища для размышления многим юристам-международникам», – отметил он.

«Второе важное обстоятельство в договоре [о внутренних водах Азовского моря РФ и Украины] – он четко предусматривает, что Украина и Россия должны провести границу, разграничить зоны своей ответственности в этом бассейне», – добавил он.

Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.

После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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