Меркель и Макрон осудили «выборы» на неподконтрольном Донбассе. Новости

В совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщила пресс-служба правительства ФРГ, передает «Сегодня».

«Проведение этих так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», − указано в заявлении лидеров ФРГ и Франции.

Меркель и Макрон отметили, что «выборы» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей «противозаконные и нелегальные» и прошли они «вопреки многочисленным призывам международного сообщества».

В заявлении лидеров Франции и Германии подчеркивается, что выборы на Донбассе должны проводиться в соответствии с Минскими соглашениями, стандартами ОБСЕ и законодательством Украины.

Также Меркель и Макрон «решительно поддержали» обмен пленными и освобождение украинских политзаключенных.

Ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с лидером Франции и канцлером Германии.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России.

В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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