В Луганске три человека отравились грибами. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске в результате употребления грибов отравились 3 человека. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Так, в «ЛНР» утверждают, что в Луганске «в результате употребления дикорастущих грибов пострадали 3 человека».

Как заявили в «республике», пострадал мужчина 1983 года рождения. В тяжелом состоянии он госпитализирован в горбольницу Луганска. Кроме того, отравились мужчина 1962 года рождения и женщина 1951 года рождения – у обоих состояние средней степени тяжести, от госпитализации отказались.

Читайте также: