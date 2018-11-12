В 59-м военном мобильном госпитале прошли занятия по тактической медицине, – штаб ООС (Видео). Новости

В 59-м военном мобильном госпитале прошли занятия по тактической медицине. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

К занятиям под руководством преподавателя Военно-медицинской академии Владимира Фурдика привлекались медсестры и санитары бригад медицинской эвакуации, а также военнослужащие подразделений, не имеющих отношения к медицине. «Приобретенные во время практических занятий навыки пригодятся им при дальнейшей службе и помогут сохранить жизнь себе и товарищам», – отметили в штабе.

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