В 59-м военном мобильном госпитале прошли занятия по тактической медицине, – штаб ООС (Видео). Новости

В 59-м военном мобильном госпитале прошли занятия по тактической медицине. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
К занятиям под руководством преподавателя Военно-медицинской академии Владимира Фурдика привлекались медсестры и санитары бригад медицинской эвакуации, а также военнослужащие подразделений, не имеющих отношения к медицине. «Приобретенные во время практических занятий навыки пригодятся им при дальнейшей службе и помогут сохранить жизнь себе и товарищам», – отметили в штабе.
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