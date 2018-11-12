Ситуация в пунктах пропуска утром 12 ноября: Проезда ожидали 110 авто. Новости

Сегодня утром, 12 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 20,3 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4570 человек и 715 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 4860 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4020 человек и 850 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1585 человек и 440 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 5255 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 110 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/10;

КПВВ «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Роман: «6:46. На "Каргилле" до моста. Второй ряд (ултьрасуперльготы) машин 40 + автобусы. За 2 часа продвинулись на машин 10».

КПВВ «Гнутово»:

Андрей: «8:08. Гнутово: основная 20, льгота 10, пускают быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.