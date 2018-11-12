Сводка из зоны ООС за 11 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий ранения получили 2-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольный (Золотое-4), Луганское, Тарамчук и Водяное. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность НВФ проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела противник применил гранатометы, а во втором случае – вооружение боевых машин пехоты.

В текущих сутках противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 27 единиц. Под огнем оказались село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; горловские поселки Доломитное и Зайцево, а также села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.) и Безыменное. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и крупнокалиберных пулеметов».