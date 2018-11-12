Ничего странного: Тука о признании РФ «выборов» в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Проведенные «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» фактически подрывают Минский процесс, но какие будут последствия – прогнозировать сложно. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Цель одна – легитимизация оккупационного режима и замена "главарей" с тех людей, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, и у которых руки по локти в крови, на людей, которых можно условно назвать "представителями интеллигенции"», – сказал он.

«В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно тех людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации – я не знаю», – продолжил Тука.

По его мнению, Госдума РФ может признать «выборы» в «ДНР» и «ЛНР». «Ничего в этом неожиданного и странного не будет, потому что именно для этого они это организовали. За или после России эти "выборы" признают Осетия, Абхазия и еще какие-то острова», – отметил замминистра МинВОТ.

Он добавил, что после этого в Украине начнут массировать тезис – «Услышьте Донбасс», а по факту будет «заморозка» конфликта – такая ситуация, как сейчас сохраняется в Молдове или Грузии. «Формально это фактически выход из Минского процесса, но какая будет реакция других стран, которые принимают участие в этом процессе, мне пока что предсказать трудно», – говорит Тука.

«Надеюсь, давление [стран Запада] будет увеличиваться и введенные санкции будут более эффективными, и самое главное – будет эффективный контроль над уже введенными санкциями», – сказал он.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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