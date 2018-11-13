Подорвался на растяжке – формально это несчастный случай: Эксперт «Восток-SOS» об антиминном законе. Новости

Каждая война оставляет после себя в земле следы. Очень часто смертельно опасные. В народе их называют «эхо войны», на языке специалистов они звучат куда прозаичнее – взрывоопасные предметы или взрывоопасные пережитки войны. К ним относятся мины различных типов, неразорвавшиеся боеприпасы: снаряды и их части, гранаты, ракеты, зажигательные пули и тому подобный смертельный мусор.

На сегодняшний день Украина является одной из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами стран в мире. По данным Министерства обороны, с 2014-го, т.е. с началом войны, минами и неразорвавшимися боеприпасами загрязнены около 7 тыс. кв. км подконтрольной Украине территории и ориентировочно 9 тыс. кв. км на неподконтрольной части Донбасса и АР Крым. Для сравнения: суммарная площадь Донецкой и Луганской областей – 53,2 тыс. кв. км, т. е. зараженные земли – треть Донбасса. При этом определить точное количество взрывоопасных предметов не возьмется ни один специалист – слишком неравномерно и непредсказуемо загрязнены районы, где велись боевые действия.

Зато есть точные данные о пострадавших и погибших от взрывоопасных пережитков войны. По информации все того же Минобороны, с начала боевых действий на Донбассе на минах, неразорвавшихся снарядах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах подорвалось 1858 человек. 482 – погибли, из них 21 ребенок. Общее количество гражданских лиц, раненных и получивших инвалидность из-за последствий войны, оценивается в 7-9 тыс. человек, из них около 700 – это дети.

На прошлой неделе Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о противоминной деятельности. Этот документ, получивший поддержку 240 народных депутатов, определяет правовую основу противоминной деятельности в Украине. Координатор направления документирования нарушений прав человека на Донбассе Благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев рассказал «Донецким новостям» о нюансах законопроекта № 9080-1 «О противоминной деятельности в Украине».

– Почему только сейчас эта тема поднялась на законодательном уровне?

– Необходимость законопроекта продиктована сложившейся на прифронтовых территориях ситуацией. У нас вследствие пятого года войны заминирована и усеяна взрывоопасными пережитками войны значительная часть Донбасса. И большое количество людей, в том числе и гражданских, подрываются на минах – кто-то получает травмы и увечья разной тяжести, а другие – моментально погибают.

16 тыс. кв. км – такова площадь заминированной территории. Это много. Нужно сказать, что в последние месяцы Министерство обороны, а точнее штаб операции Объединенных сил, проделал большую работу по картографированию заминированных участков.

Многое из того, что в течение этого года становится законами и регулирует разные сферы, связанные с войной, с одной стороны, запоздало на 4 года, а с другой – хорошо, что наконец-то принимается. Так называемый (не вполне корректно, на мой взгляд) закон о реинтеграции (или деоккупации) Донбасса, например, наконец, только в этом году, сформировал правовые рамки для задействования Вооруженных сил в отражении российской агрессии (закон о противодействии терроризму, на котором основывался указ об Антитеррористической операции, такого основания не давал).

У нас в какую сферу, связанную с войной, не ткни – начиная от получения социального статуса членам семей пропавших без вести и заканчивая механизмами компенсации и социальной реабилитации людей, находившихся в местах незаконного лишения свободы на оккупированной территории, – все только в этом году начало постепенно регулироваться законодательством.

Да что там говорить, у нас контрольные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения введены в законодательное поле только в этом году. Ранее их введение и порядок функционирования регулировались приказами СБУ, руководившей АТО, при том, что в законодательстве сказано, что свобода передвижения граждан по территории Украины может ограничиваться только законодательно.

Плохая новость заключается в том, что это происходит только на пятом году войны. А хорошая – что все-таки это вообще происходит. Тут не надо удивляться, почему только сейчас вспомнили. У нас есть некий непоследовательный, медленный, небезупречный, но все-таки системный процесс ведения затянувшегося конфликта в законодательное русло. И это, пожалуй, можно только приветствовать.

– Что призван сделать будущий закон и как с его принятием изменится ситуация?

– На настоящий момент у нас нет какого-то государственного органа, на который были бы возложены обязательства по разминированию территорий и обезвреживанию взрывоопасных пережитков войны, поскольку эта ситуация для нас была совершенно неактуальной до 2014 года. До войны этим занимались наши военные-саперы (мины и снаряды времен Второй мировой войны на территории нашей страны находят и по сей день – ред.), с началом нынешней войны – военные и международные организации. При этом в 2014 году минирование проводилось хаотически, какой-то системы и даже обобщенной информации не было – и надо же учитывать, что мы освободили значительную территорию, которая была заминирована вооруженными формированиями агрессора.

Это привело к тому, что отсутствовала унифицированная база данных даже по разминированным территориям, т.к. не было ответственного органа, который бы все полученные данные собирал, суммировал полученную информацию. К тому же в Украине не было стандартов подготовки специалистов по разминированию, стандартов по экипировке, отсутствовали процедуры лицензирования каких-то субъектов, которые бы занимались разминированием. Все это призван регламентировать закон.

Кроме того, закон оговаривает, какая деятельность должна подлежать лицензированию, какие стандарты должны быть определены (сам закон их не определяет, он не настолько подробен в деталях). Эта деятельность по разминированию должна быть лицензирована. Новый, сформированный согласно закону орган должен отвечать за эту лицензию и за выработку этих стандартов. Предполагается создание специального органа – центра по антиминной деятельности, который будет аккумулировать всю эту информацию и координировать эту деятельность. Заниматься разминированием могут как государственные, так и частные субъекты. Что касается финансирования, то оно может быть осуществлено из госбюджета или от международных доноров. В свою очередь помощь доноров может быть в двух вариантах: они выделяют деньги на разминирование или представители организации-доноров самостоятельно занимаются разминированием, обучают специалистов и поставляют оборудование. Собственно, сейчас в Украине реализуется второй вариант.

Это на самом деле систематизирует и приводит в порядок ту стихийную, хаотичную, плохо скоординированную деятельность, которая осуществляется в настоящее время, а также накладывает некоторые обязательства на государство. Кроме того, законопроектом предусмотрены меры по помощи социальной реабилитации пострадавших от мин. На сегодняшний день в Украине нет такой категории, которая была бы где-то прописана, что человек подорвался на мине. Формально он является пострадавшим в результате несчастного случая, а, следовательно, нет механизма предоставления ему какой-то компенсации, помощи, реабилитации. Если будет принят закон, то будет и все то, что я перечислил.

По всей вероятности, в Министерстве здравоохранения будет отдельная структура, курирующая этот вопрос, в т. ч. там создадут единую систему учета пострадавших от взрывоопасных пережитков войны. Думаю, что не избежать изменения в ряде законов, связанных со страхованием.

– Насколько депутаты серьезно относятся к данному законопроекту? От утверждения в первом чтении до окончательного принятия закона может пройти много времени…

– Я надеюсь, что все произойдет в ближайшее время… То, как проходило обсуждение депутатами этого законопроекта, не иначе как печальным зрелищем не назовешь. На трибуну при первом чтении лезли всякие депутаты от партий и кричали бред по типу «повышение тарифов на газ – это мина замедленного действия». Это пример того, как предвыборный популизм отвлекает депутатов от нужных и важных дел. Но у меня есть ощущение того, что осознание необходимости принятия антиминного законодательства для депутатов более-менее очевидна – люди страдают, масштабы явления значительные.

И если посмотреть по авторскому составу принятого законопроекта, становится ясно, что закону быть. Во-первых, депутатов много, во-вторых, они из разных фракций. А это, как правило, указывает на то, что есть предварительные договоренности, которые приведут к консенсусу. Тем более это один из четырех законопроектов, которые депутаты предлагали. И то, что он сейчас пошел, говорит о том, что некоторые предварительные договоренность и готовность этот законопроект провести через все этапы голосования, имеются.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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