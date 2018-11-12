На Донетчине горел мотоцикл: Пострадали двое мужчин. Новости

В Красногоровке (Донецкая обл.) в результате возгорания мотоцикла пострадали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 10 ноября в 19:56 на телефон Службы спасения поступило сообщение о возгорании мотоцикла в г. Красногоровка.

«В результате пожара двое граждан 1990 и 1985 рождения пострадали – получили ожоги различной степени тяжести. Пожар был локализован в 20:12 и ликвидирован в 20:16. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в ГСЧС.