Не может быть: В «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, как уверяют в «ДНР», обработано «97,52% бюллетеней, лидерство на выборах главы ДНР с 60,9% удерживает Денис Пушилин».

При этом пользователи соцсетей иронично отнеслись к результатам, отмечая, что итоги «голосования» стали «неожиданностью»:

Алена: «Ценой невероятных усилий ДВП (Денис Владимирович Пушилин – прим. ред.) вырывает победное очко!»;

Ольга: «Какая неожиданность, ну прям я офигела от удивления... Пушилин глава»;

Ростислав: «Вот что значит настоящее народное волеизъявление. Американцы с их демократией отдыхают»;

«Йа»: «Неожиданно как. Пушилин лидирует»;

Александр Б: «Эти голоса можно было пересчитать за 1 час, а если "обрабатывать" всю ночь, тогда да, времени много уйдет, может и паста в ручке закончиться».

Кроме того, в одном из популярных донецких пабликов в соцсети провели опрос. Результаты его не совпадают с объявленными «ДНР» результатами «выборов», большая часть людей пишут о том, что на «выборах» голосовали бы против всех:

В «ЛНР», в свою очередь, заявили, что «Леонид Пасечник побеждает на выборах руководителя ЛНР». За него, как уверяют в «республике», отдали свои голоса 68,4% людей – «по результатам обработки 96: бюллетеней».

Люди не доверяют заявлениям «властей» и точно так же, как на неподконтрольной Донетчине, говорят о «неожиданных» результатах «голосования»:

Галина: «Вот так выборы»;

Леня: «Не может быть!».

Также пользователи соцсетей делятся фотографиями испорченных бюллетеней:

В анонимном опросе жителей Луганска, опубликованном в местном паблике, большинство заявляют, что не ходили на «выборы», и это их сознательная позиция:

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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