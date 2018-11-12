Житель Винницкой области «отличился» на Донетчине. Новости

Житель Винницкой области задержан в Славянске (Донецкая обл.) за совершение разбойного нападения. С пневматическим пистолетом и электрошокером мужчина напал на работника пункта обмена валют. Совместными усилиями работников рынка и полиции мужчину задержали. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«В 7:53 на пульт Славянского межрайонного отдела полиции охраны поступил сигнал – сработала тревожная кнопка в одном из павильонов на центральном рынке. Наряд прибыл по указанному адресу уже через три минуты. Работники рынка указали правоохранителям на пункт обмена валют, внутри которого находился злоумышленник. Подозреваемый был задержан. Рядом находился и пострадавший. Мужчина получил ранение после ударов по голове, но смог дать отпор нападающему, выскочил на улицу и позвал помощь», – сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство Славянской полиции. Из помещения был изъят пневматический пистолет и электрошокер в виде фонарика, принадлежащие нападавшему.

«В дальнейшем выяснилось, что задержанный является жителем Винницкой области 1960 года рождения. В город он приехал три дня назад», – рассказали в пресс-службе.

Славянским отделом полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Правонарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.