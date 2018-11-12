Водители в «ДНР» рассказали об авариях с участием «полиции». Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием «полиции». Об этом сообщают местные жители в соцсетях, отмечая, что в этом месте неоднократно именно «полиция» провоцировала ДТП.

Так, сообщается, что авария произошла 11 ноября в 17:45 в Макеевке. «На Чайкинском кольце "Фольц" вроде "Пассат" по направлению Донецка не уступил дорогу полицейскому "Жигули", ударив его в правое заднее крыло», – пишет автор поста.

Макеевчане сомневаются, что виновником аварии был водитель «Фольцвагена», и отмечают, что на этом участке уже были случаи, когда «полиция» провоцировала ДТП:

Иван: «Это еще вопрос, кто кому не уступил. Меня на этом кольце резанул "полицейский". На кольце 2 полосы, этот дурак с внутреннего кольца съехать решил через полосу, подставив правый борт»;

Петр: «Сам когда-то чуть не влепился в патрульную красную 2107 там же. Ехал с Донецка вечером, как обычно, смотрю – по кольцу никого, они включают сирену и справа с ул. Автотранспортной (вроде так называется) по кольцу по встрече и на Донецк. Я чудом успел ударить по педали тормоза».

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