В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов» на неподконтрольном Донбассе. Новости

«Выборы» на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей нелегитимны, так как были проведены с нарушениями норм Конституции и международного избирательного права. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Секретариата Центральной избирательной комиссии Украины.

«Центральная избирательная комиссия отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября 2018 года на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными. Ведь они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть, не имеют никаких правовых последствий», – заявили в ЦИК.

«Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов". Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса», – добавили в пресс-службе.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов».

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