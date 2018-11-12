Обмен пленными с «ДНР» и «ЛНР» можно провести в любой момент, – Медведчук. Новости

Обмен пленными с «ДНР» и «ЛНР» по формуле «всех на всех» можно провести в любой момент, но есть проблемы, тормозящие этот процесс. Об этом заявил участник переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук.

«Этот этап обмена в декабре 2017 года называл вторым. Когда мы договаривались по поводу первого этапа, и я получил соответствующие поручения от президента Украины, что мы проводим обмен 306 на 74, с учетом того, что в этот список, кого мы освобождаем в Украине, не входят люди, которые привлекаются за совершение особо тяжких преступлений, за преступления, не связанные с АТО, граждане РФ, которые привлечены к ответственности в связи с участием в АТО, тогда эти исключения имели место», – сказал он.

«Мы договорились, что второй этап – это будет обмен всех установленных на всех. Мы установили сегодня 46 человек на территории Донецка и Луганска, мы помогли установить Луганску и Донецку 174 человека на территории Украины. Такой обмен надо провести», – продолжил Медведчук.

Он отметил нюансы, затягивающие данный обмен. «Эти проблемы связаны с тем, что позиция власти заключается в том, что мы не можем отдавать граждан России, которые осуждены и отбывают наказание в Украине, именно в связи с событиями в АТО. Мы не можем отдавать лиц, которые привлекаются за особо тяжкие преступления, а также тех, кто привлекается к ответственности за преступления, не связанные с АТО. В этом проблема», – заявил он.

«Поэтому второй этап обмена пока не проведен, но его можно провести в любую минуту, в любой день, как только будет политическая воля руководства Украины», – добавил Медведчук.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона готова к широким компромиссам ради освобождения своих военных, однако до избрания нового президента Украины прогресс в вопросах обмена пленными на Донбассе и освобождении украинских заложников маловероятен.

Напомним, 27 декабря 2017 года вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: