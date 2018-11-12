Порошенко, Макрон и Меркель обсуждали Донбасс. Новости

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе рабочего визита во Францию, на которой лидеры стран осудили «выборы» на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«У нас состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Была отмечена твердая позиция по осуждению выборов (на неподконтрольной части Донбасса – ред.). И поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено о том, что это грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей», – цитирует пресс-служба слова Порошенко.

Как отметил президент, также было положительно отмечено ответственное отношение Украины к выполнению договоренностей, включая продление на один год закона об особом режиме местного самоуправления на Донбассе и шаги по финализации договоренностей о зонах разведения.

Глава государства также сообщил, что обсуждался вопрос продвижения предложений Украины о введении миротворцев на неподконтрольную территорию Донбасса и поддержки позиции Украины партнерами по «нормандскому формату» – Германии и Франции. Он отметил, что ранее свою поддержку высказывали Великобритания, США и многие другие страны.

«По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и обеспечить, и заставить, если хотите, Россию выполнять взятые на себя обязательства. Потому бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно неприемлемо», – сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что обсуждался и вопрос освобождения политических заключенных, которые незаконно содержатся в тюрьмах Российской Федерации, в тюрьмах в аннексированном Крыму и срочное возвращение к обмену военных, что незаконно содержатся на неподконтрольной территории на Донбассе.

Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов».

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