Подозреваемому в убийстве жителю Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы. Новости

На Луганщине взяли под стражу 38-летнего мужчину, которого подозревают в совершении умышленного убийства. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что Рубежанским отделом Северодонецкого местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 38-летнего жителя Рубежного по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

«Досудебным расследованием установлено, что 08.10.2018 в вечернее время суток во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возникла ссора. Подозреваемый кухонным ножом нанес товарищу несколько ударов в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – рассказали в прокуратуре.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.