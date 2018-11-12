Страны мира осудили проведение «выборов» на неподконтрольном Донбассе, – Порошенко . Новости

Страны мира осудили проведение «выборов» на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба администрации президента.

Как отметил Порошенко, он призвал «страны мира отреагировать на это». «И сегодня (11 ноября – прим. ред.) вы видели реакцию, когда абсолютное большинство наших партнеров – это и Европейский Союз, и США, и Канада, и отдельные страны-члены Европейского Союза, начиная от Великобритании и заканчивая Германией, начиная от Франции и заканчивая Испанией, начиная от Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Румынии ... Очень жесткое заявление наших партнеров из Польши, которые призывали к введению новых санкций», – сказал президент.

«Эта реакция совершенно четко утверждает, что с одной стороны – эти выборы никем не будут признаны. Это грубое нарушение Минских договоренностей. С другой стороны, есть призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих выборов», – добавил он.

Порошенко, как отмечают в пресс-службе, поблагодарил партнеров Украины за такое проявление солидарности и единства с нашей страной.

Ранее Порошенко заявил, что «выборы» во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей никто не признает.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

На состоявшемся 6 ноября в Минске очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе РФ заявила, что признает результаты «выборов» в «Л-ДНР».

Глава СБУ Василий Грицак 9 ноября сообщил, что в Кремле уже подготовили соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно, а само проведение этих «голосований» в планах Кремля занимает лишь малую часть сценария геополитической стратегии России. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, в «Л-ДНР» огласили «неожиданные» результаты «выборов». В ЦИК Украины заявили о нелегитимности «выборов». Напомним, в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в «ДНР» и «ЛНР» подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Кроме того, сообщалось, что сегодня состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия) по вопросу «выборов» на временно неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей.

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