У жителя Бахмута изъяли патроны. Новости

Правоохранители Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) обнаружили у местного жителя патроны. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«Оперативники Бахмутского отдела полиции получили информацию о том, что один из жителей хранит у себя дома боеприпасы. Так, во время проведения первоочередных следственных действий, в хозяйственной постройке правоохранители нашли 46 патронов различного калибра. Владелец опасных предметов пояснил, что нашел их на окраине города и оставил себе "просто так"», – рассказали в пресс-службе.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу для дальнейшего исследования. Полицейскими открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, пресс-служба Волновахского отдела полиции сообщает, что 42-летний пастух из Никольского хранил на ферме боевую гранату.

В сообщении отмечается, что мужчина сам позвонил в полицию, когда узнал, что владельцев боеприпасов ждет уголовная ответственность.

Мужчина нашел взрывоопасный предмет неподалеку от фермы и оставил его себе. Хранил гранату РГД-5 и запал к ней по месту работы в одном из хозяйственных помещений.

«Мужчина, услышав от работников об уголовной ответственности за хранение любых боеприпасов, решил позвонить на 102. На место была направлена следственно-оперативная группа Никольского отделения полиции. По словам пастуха, он не хотел нанести никому вреда», – рассказали в пресс-службе.

Согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.