В Константиновке мужчина упал с балкона на седьмом этаже. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) с 7-го этажа сорвался мужчина.

Двое мужчин в одной из квартир многоэтажного дома, по просьбе хозяев и за определенную плату, ремонтировали и красили балкон. Мужчины отреставрировали балкон. Во время покраски один из работников закрепил на себе страховочный пояс. Однако веревка мужчину не удержала и оборвалась.

С высоты 7-го этажа работник сорвался вниз. Спасти жизнь потерпевшего не удалось. От полученных при падении травм он скончался. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: Знамя индустрии

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