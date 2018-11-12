Зачем говорить с «буратинами», если есть Карабас-Барабас: Геращенко об «Л / ДНР». Новости

Россия организовала «выборы» в «ДНР» и «ЛНР», чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине накануне президентских выборов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 ноября, в ходе заседания Совета регионального развития под председательством президента Украины в Киеве заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«В это воскресенье состоялся фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который назывался "псевдо-выборы". Почему этот фарс опасен? Это полностью повторяет сценарий 2014 года, когда через псевдо-выборы, организованные Москвой, не только были сорваны мирные переговоры в Минске, но и произошла значительная дестабилизация на фронте», – сказала она.

«Произошло обострение ситуации по безопасности и политической ситуации, погибли тысячи наших ребят. После этого была страшная трагедия – Дебальцево, трагедия донецкого аэропорта», – продолжила Геращенко.

Она обратила внимание присутствующих на то, что Россия организовала «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» накануне президентских выборов в Украине. «Потому что их цель – не только поставить своих марионеток на Донбассе, их цель – Украина. На самом деле есть политические силы, которые призывают нас к прямым переговорам с Донецком и Луганском», – отметила нардеп.

«Переговоров с кем? С марионетками? Зачем говорить с "буратинами", если за ними стоит Карабас-Барабас? И цель кремлевского Карабаса-Барабаса – сделать здесь "Поле чудес", через "Поле чудес" избрать своего карманного президента Украины, с которым потом договариваться о сдаче Украины. Мы хотим передать Карабасу-Барабасу в Кремле, что не будет никаких выборов по сценарию Кремля: и президента, и следующий парламент будет избирать украинский народ», – подчеркнула Геращенко.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты.

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