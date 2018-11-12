На вокзале Константиновки разоружили мужчину (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) полицейские задержали мужчину, который пытался вывезти на мирную территорию боеприпасы. Граната ГРД-5 с запалом, детонаторы и 45 патронов были обнаружены у пассажира поезда междугородного сообщения на железнодорожном вокзале. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что внимание сотрудников полиции, которые несли службу на железнодорожном вокзале Константиновки, привлек молодой человек, который за несколько минут до отправления поезда быстро зашел в вагон.

«При осмотре личных вещей 33-летнего мужчины и проверке его документов в личных вещах правоохранители обнаружили гранату РГД-5, 45 патронов калибра 5,45 мм и два детонатора. Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина перевозил опасный багаж, а эксперты исследуют изъятые предметы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы», – рассказали в полици.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области